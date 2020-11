COVID: STUDENTI POSITIVI IN PROVINCIA DI CHIETI SALGONO A 80, CLASSI VUOTE

CHIETI – Sono circa un’ottantina gli studenti e i docenti contagiati nella provincia di Chieti, con oltre 50 classi in quarantena e altre vuote per la paura del Coronavirus.

Come si legge sul quotidiano Il Centro, l’assessore alla pubblica istruzione Anna Teresa Giammarino ha rassicurato circa l’attivazione di tutte le procedure necessarie ad evitare i contagi nelle scuole, mentre negli uffici della Asl “si continua a lavorare in maniera frenetica per risalire la catena dei contatti”, ma le famiglie preferiscono lasciare a casa i propri figli, nonostante i dati sulla propagazione del virus nella provincia teatina siano tra i più bassi della regione. Ieri erano infatti 2.385 i positivi in provincia di Chieti, 105 in più rispetto al giorno prima.

Nessuna comunicazione sui contagi è arrivata dalla scuola media Ortiz (istituto comprensivo 4) allo Scalo, dove per esempio, in una classe, oltre la metà degli alunni non si è presentata proprio perché altre due classi erano state messe in quarantena. Paura anche alla Vicentini-Della Porta (istituto comprensivo 2) dove è stata una mamma a denunciare il caso di un’alunna contagiata e di una classe in isolamento.

