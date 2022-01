COVID: SUPERATI I 200MILA CONTAGI IN ITALIA, 198 MORTI, TASSO POSITIVITA’ AL 19.3 PER CENTO

ROMA – Per la prima volta dall’inizio dell’emergenza Covid quasi due anni fa, sono stati registrati in Italia oltre 200mila casi in 24 ore.

Secondo il bollettino del ministero della Salute sono infatti 219.441 i positivi individuati con i test antigenici e molecolari.

Sono 13.827 i ricoverati con sintomi (+463 da ieri) e 1.467 in terapia intensiva (+39) mentre 1.138.310sono stati i tamponi effettuati per un

indice di positività al 19,3%. Sale di 46.770, infine, il numero dei guariti da ieri.

I guariti sono 46.770, gli attualmente positivi vedono un aumento di 172.462 unità, toccando un totale di 1.593.579. In isolamento domiciliare vi sono 1.578.285 persone.

La Lombardia anche oggi è prima regione per numero di contagi (52.693), a seguire Emilia Romagna (38.528) e Veneto (18.129).