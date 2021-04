COVID, TABLET A ISTITUTI PROFESSIONALI DA ROTARY E GOVERNO USA

PESCARA – “I ragazzi stanno pagando un prezzo altissimo alla pandemia sotto il profilo dell’apprendimento e delle relazioni. Abbiamo voluto pensare a loro e alle difficoltà delle famiglie nel garantire la didattica a distanza con adeguati strumenti digitali, donando dei tablet, in Abruzzo 155, già in distribuzione”.

Queste le parole di Rossella Piccirilli, Governatore del Distretto Rotary 2090 (Abruzzo, Marche, Molise e Umbria) per descrivere l’iniziativa in collaborazione con il Governo degli Stati Uniti, illustrata oggi a Pescara, presso l’Ipsias ‘Di Marzio-Michetti’, alla presenza della dirigente scolastica Antonella Ascani e dell’Ispettore dell’Ufficio Scolastico regionale Giuliano Bocchia. Sono in distribuzione tablet anche in Molise (32), nelle Marche (192) e in Umbria (121).

Attraverso la partnership “Usaid-Rotary in Italia: Comunità contro Covid-19”, i 13 distretti italiani del Rotary hanno accesso ciascuno ad almeno tre sovvenzioni da 100.000 dollari per sostenere progetti nei campo salute, istruzione e sviluppo comunitario. Tra le attività la fornitura di materiale didattico e attrezzature per scuole, studenti e famiglie, oltre ad attrezzature sanitarie e risorse per aiutare le aziende a rimanere aperte in sicurezza. “In questa prima tranche di finanziamento americano si è privilegiato l’ambito istruzione – spiega Rossella Piccirilli – La scuola è il luogo dove le disuguaglianze sociali emergono in modo più evidente. Per questo, come rotariani, abbiamo il dovere di offrire pari opportunità per l’inclusione. Attraverso gli Uffici Scolastici Regionali abbiamo effettuato un capillare monitoraggio per capire quali fossero le situazioni più difficoltose per l’accesso alla didattica a distanza e, grazie a questa partnership con gli Stati Uniti, sono in distribuzione 155 tablet in Abruzzo, 32 in Molise, 192 nelle Marche e 121 in Umbria, che permetteranno agli studenti di seguire al meglio le lezioni online. La nostra collaborazione con Usaid ci fornisce risorse e competenze preziose per contribuire a rendere le nostre iniziative più impattanti e sostenibili”.