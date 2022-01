L’AQUILA – Un tampone antigenico quantitativo di ultima generazione, con tecnologia ad immunofluorescenza, affidabile quanto un test molecolare ma dal costo contenuto e il risultato pronto in un’ora.

Una novità che arriva in Abruzzo per volontà della Mediclinica, azienda sanitaria che ha sede all’Aquila e ad Avezzano.

Da domani si potrà prenotare nei due poliambulatori: i test si eseguono come gli altri, inserendo un tampone nei condotti naso faringei, ma si differenziano per la metodica analitica: l’immunofluorescenza con lettura in microfluidica. Prevedono l’uso di un dispositivo diagnostico che assicura un’analisi più accurata degli altri test antigenici.

“Al momento non abbiamo notizia di altre strutture in Abruzzo dove è possibile effettuare questi tamponi”, spiega Augusto Di Vossoli, amministratore unico della Mediclinica.

“I casi di coronavirus continuano ad aumentare e contestualmente si fanno sempre più tamponi per contatti con positivi o per semplice sicurezza, il dibattito sull’efficienza dei test antigenici ha portato alla messa appunto dei tamponi rapidi di terza generazione. Siamo attenti alle esigenze del territorio e questo è il nostro contributo per agevolare il tracciamento ed individuare i positivi”.

La vera novità è il metodo della fluorescenza che scopre se ci sono particelle virali e le quantifica tramite un’unità di misura chiamata Coi (Cut Off Index): se viene superata quota dieci, la positività è sicura e si può evitare di fare un secondo tampone molecolare per certificare l’avvenuto contagio. Per il resto è lo stesso cotton fioc che si infila nella narice come già avviene con il test rapido (o antigenico).

Lo Spallanzani di Roma ha già effettuato uno studio comparandolo con i risultati dei test molecolari.

La differenza con i tamponi rapidi è che nei tamponi rapidi antigenici “si cercano le molecole che vengono prodotte in seguito all’ingresso del virus nell’organismo”: in questa tipologia di test si cerca la quantità della carica virale, in pratica le copie del materiale genetico del virus che sono presenti in un millilitro di materiale biologico.

La prenotazione potrà essere effettuata sul sito internet www.mediclinica.it al costo di 25 euro. Per informazioni 0862.770195.

Il risultato verrà rilasciato in un’ora e verrà inserito sulla piattaforma regionale con il rilascio del green pass valido per 48 ore.