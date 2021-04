COVID, TAMPONI A TAPPETO A PALENA: POSITIVI A QUOTA 29, COLPITI I BAMBINI

Massiccia azione di testing a Palena, dove negli ultimi giorni è tornata alta l’allerta per nuovi focolai Covid-19. Nella giornata di ieri sono stati eseguiti 250 tamponi molecolari da un’équipe del 118 inviata sul posto dal responsabile del Servizio Adamo Mancinelli, a distanza di qualche giorno dallo screening con 400 tamponi antigenici. Attualmente sono 29 i casi positivi, di cui 11 alunni e 1 insegnante, e 57 persone in quarantena, tra cui 29 in età scolare. Particolarmente colpita la fascia di età fino da 0 a 18 anni, con 16 positivi, seguita da quella 19-50 anni che conta 10 positivi. Solo 3 i contagiati over 50, nessuno tra gli over 70.

La situazione epidemiologica del paese è costantemente monitorata dal Dipartimento Prevenzione della Asl Lanciano Vasto Chieti, che si riserva un’ulteriore attività diagnostica con test ad ampio raggio alla luce dei risultati dei tamponi eseguiti ieri.

“I nuovi contagi sono partiti da un primo focolaio familiare – spiega Giuseppe Torzi, Direttore del Dipartimento – che poi si è esteso alla scuola primaria, particolarmente colpita. Come nostra prassi consolidata, siamo intervenuti per identificare e isolare con tempestività i positivi, così da circoscrivere la diffusione del virus e non penalizzare ulteriormente la comunità locale. Un doveroso ringraziamento al Sindaco Claudio D’Emilio, per la collaborazione offerta ai nostri operatori in special modo in questa circostanza”.