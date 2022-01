COVID: TAMPONI A TAPPETO NELLA MARSICA, AD AVEZZANO VIGILI PER REGOLARE TRAFFICO AL DRIVE IN

AVEZZANO – Screening a tappeto nel fine settimana nella Marsica dove ieri la Asl ha registrato altri 318 positivi.

Sono 36 attualmente i pazienti marsicani ricoverati per Covid in ospedale, di questi, tre sono in terapia intensiva. Numeri, spiega Il Centro, che continuano a salire tanto da spingere l’Azienda sanitaria locale ad attivare all’ospedale di Avezzano un altro reparto Covid. Il quarto all’interno della struttura ospedaliera della città. In aumento anche il numero dei marsicani in isolamento fiduciario (6.205) e di quelli in isolamento domiciliare (5.439).

Intanto, ad Avezzano, è stato necessario l’intervento della polizia municipale per coordinare la viabilità al drive in dell’interporto ed evitare disagi e proteste in attesa dei tamponi.

L’assessore comunale per l’emergenza covid, Maria Teresa Colizza, sta monitorando la situazione per evitare ulteriori problemi.