COVID: SCREENING STUDENTI E PERSONALE SCOLASTICO A L’AQUILA, 815 TAMPONI E 2 POSITIVI

L’AQUILA – Sono 815 le persone, di cui 2 risultate positive, che nella giornata odierna si sono sottoposte a test antigenico rapido nell’ambito della campagna di screening promossa dal Comune dell’Aquila, aperta ad alunni e personale scolastico che dopo le vacanze pasquali torneranno a svolgere attività didattica in presenza.

Complessivamente nella due giorni di monitoraggio, aperta anche a operatori degli scuolabus e del trasporto pubblico locale, sono stati somministrati 1093 tamponi, con 4 positivi, nelle sedi della scuola primaria di Pile e della scuola media Dante Alighieri a Colle Sapone.

“La ripresa delle lezioni in aula è un elemento che, oltre ad avere una grande importanza sotto il profilo formativo – dichiara il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi -, è determinante per la crescita e lo sviluppo della socialità di bambini e ragazzi. Per questa ragione abbiamo promosso questo ultimo screening, che si aggiunge a quelli dei mesi scorsi dedicati esclusivamente a studenti e lavoratori che hanno contatti diretti o indiretti con il mondo della scuola. La campagna vaccinale è pronta a decollare ma non è ancora a pieno regime e, pertanto, l’attività di prevenzione e tracciamento dei positivi rimane la principale azione in grado di contrastare la diffusione della pandemia oltre, ovviamente, alle ormai note regole di comportamento. Il mio ringraziamento, una volta di più, va a tutti coloro che hanno consentito che la campagna si realizzasse: medici, infermieri e personale dell’ente comunale che hanno messo a disposizione competenze e professionalità per la salvaguardia della salute pubblica”