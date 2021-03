COVID TERAMO, AZIENDA METALFERRO DONA SEDIE ERGONOMICHE AL TRIAGE DELL’OSPEDALE MAZZINI

Donazione della Metalferro al Pronto soccorso del Mazzini

TERAMO – Donazione, da parte dei titolari della Metalferro di Castelnuovo Vomano, al Pronto soccorso dell’ospedale di Teramo. In particolare la famiglia Di Giacinto ha donato quattro sedie ergonomiche per il triage. La consegna è avvenuta questa mattina, alla presenza del direttore generale della Asl, Maurizio Di Giosia.

“Mio padre Pasquale”, dichiarano Sandra Di Giacinto, presente alla piccola cerimonia insieme al marito Marco Castiglioni e a Vincenzo Di Giacinto, “è da sempre molto attivo nel sociale, con una particolare attenzione al territorio teramano. All’inizio della pandemia abbiamo donato quattro ventilatori polmonari e una barella di contenimento all’ospedale di Atri e ora abbiamo voluto dare una mano anche al Pronto soccorso dell’ospedale di Teramo”.

“Questa donazione, che ci ha dato la possibilità peraltro di conoscere persone splendide e che è stata possibile grazie alla nostra operatrice Morena De Luca che si è impegnata in prima persona e ha fatto da tramite con la famiglia Di Giacinto”, aggiunge il direttore della Uoc, Anna Rita Gabriele, “ci ha dato la possibilità di dare una risposta alla nostra necessità più urgente. Il Pronto soccorso è il punto di ingresso dell’ospedale e ora è anche un filtro perché gestisce pazienti sospetti Covid e positivi, oltre al resto della popolazione. Il nostro Pronto soccorso è stato riorganizzato in maniera eccellente: in questa seconda fase non ci sono stati né pazienti né personale infettato. Inoltre disponiamo di due container a pressione negativa, con 6 posti letto Murg Covid, che accolgono pazienti positivi con complicanze, che stanno funzionando molto bene”.

“Ringrazio a nome della Asl la Metalferro e la famiglia Di Giacinto”, commenta il direttore generale della Asl Maurizio Di Giosia, “la nostra azienda sanitaria è impegnata a 360 gradi nella lotta al coronavirus e la vicinanza di una delle più importanti espressioni del mondo produttivo teramano per noi è un segnale importante”.