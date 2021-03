COVID, TERAMO: DA OGGI VIA AL RICHIAMO ULTRAOTTANTENNI

TERAMO – E’ partita questa mattina, a Teramo, la somministrazione della seconda vase di vaccino agli ultra80enni. Per le operazioni il Comune ha messo a disposizione le quattro sedi già utilizzate per la prima fase (l’Ipogeo, i due palazzetti dello sport e la palestra dell’istituto per geometri), dove saranno vaccinati in totale 3.122 anziani.

“Oggi sono partite le operazioni per il richiamo del vaccino agli ultra80enni , che stanno procedendo senza intoppi – ha sottolineato il vicesindaco e assessore alla protezione civile del Comune di Teramo Giovanni Cavallari – nei giorni scorsi sono stati contattati tutti gli anziani da sottoporre alla seconda dose e oggi e domani ne saranno vaccinati 910 al giorno”.

La campagna proseguirà poi nei giorni di giovedì e venerdì con 651 vaccini al giorno, andando così a concludere la vaccinazione su una parte degli over 80. Domani, infatti, partirà quella sugli over 80 allettati, per i quali la Asl andrà a domicilio con quattro squadre dell’Adi appositamente formate. “Come amministrazione e come assessorato alla protezione civile – ha concluso Cavallari .- siamo pronti a garantire la massima collborazione anche per il prosieguo della campagna vaccunale”.