COVID TERAMO: LA MAPPA DEL CONTAGIO NELLE SCUOLE

TERAMO – Il Comune di Teramo trasmette in una nota i dati riguardanti gli studenti e le studentesse, sia in numero assoluto che divisi per classe, mentre sono in lavorazione i dati su docenti e personale scolastico. “Un’operazione di trasparenza da parte dell’Amministrazione comunale, a riprova di come le decisioni adottate nei giorni scorsi siano dettate dall’analisi dei numeri comunicati”, come si legge nel comunicato.

L’assessore alla Pubblica istruzione Andrea Core, a commento dei dati, dichiara: “Come Comune ormai da settimane portiamo avanti un monitoraggio puntuale, costante e settimanale di quelli che sono i dati e quindi le situazioni all’interno di tutti i plessi perché vogliamo essere tempestivi nel prendere decisioni, di concerto con le dirigenti scolastiche e l’Azienda Sanitaria. Ci aspettiamo che lo stesso avvenga anche dalle altre istituzioni, Regione su tutti, perché altrimenti ogni decisione rischia di rincorrere slogan piuttosto che la realtà dei fatti. Mai come in questo momento, in piena emergenza sanitaria, la filiera istituzionale tutta ha dovere di comunicare con tempestività, chiarezza e schiettezza. Perché i cittadini abbiano sempre più fiducia in chi li rappresenta. Noi lo stiamo facendo e continueremo a farlo.”

I DATI

Nell’Istituto Comprensivo Statale Teramo 1 Zippilli Noè Lucidi: due sole scuole registrano casi di positività al Covid e per le quali è stata disposta la chiusura:

Scuola primaria Noè Lucidi, 34 studenti positivi più 4 in attesa di conferma, 45 invece in attesa di tampone, su un totale di 299 studenti;

Scuola secondaria di primo grado Zippilli, 9 casi positivi più 3 in attesa di conferma e 56 in attesa di tampone, su un totale di 499 studenti.

Nell’Istituto Comprensivo Statale Teramo 2 “Savini-San Giuseppe-San Giorgio”, sono 4 le scuole che registrano casi di positività al Covid:

Scuola infanzia Sarti: su 3 classi totali e 65 studenti totali, 1 studente positivo, per il momento nessuna classe è in isolamento e nessun studente è in attesa di tampone.

Scuola primaria San Giuseppe: 2 studenti positivi e 9 in attesa di tampone, su 17 classi totali e 334 studenti totali, nessuna classe è in isolamento.

Scuola primaria San Giorgio: 2 studenti positivi e 5 studenti in attesa di tampone, 1 classe in isolamento su 16 totali e 274 studenti totali.

Scuola secondaria di primo grado Savini: 8 studenti positivi e 43 studenti in attesa di tampone, 3 classi in isolamento su un totale di 22 classi e 468 studenti totali.

Nell’Istituto Comprensivo Statale Teramo 3 “D’Alessandro-Risorgimento” sono 5 le scuole che registrano casi di positività al Covid:

Scuola infanzia Mauro Laeng: 2 studenti positivi e 0 studenti in attesa di tampone su un totale di 94 studenti, su 4 classi totali 1 è in isolamento.

Scuola primaria De Jacobis: 2 studenti positivi e 18 studenti in attesa di tampone, su un totale di 98 studenti, su 6 classi totali 1 è in isolamento.

Scuola primaria Risorgimento: 3 studenti positivi e 17 studenti in attesa di tampone su un totale di 199 studenti, su 12 classi totali 1 è in isolamento.

Scuola primaria San Berardo: 2 studenti positivi e 18 in attesa di tampone su un totale di 151 studenti, su 8 classi totali 1 è in isolamento.

Scuola secondaria di primo grado D’Alessandro: 7 studenti positivi e 14 in attesa di tampone su un totale di 291 studenti, su 14 classi totali 0 in isolamento.

Istituto Comprensivo Statale Teramo 4 San Nicolò A Tordino:

Scuola infanzia Via Brigiotti: su 84 studenti totali 1 in attesa di tampone, 0 studenti positivi, su 4 classi totali nessuna è in isolamento.

Scuola infanzia Serroni: su 75 studenti totali 2 studenti in attesa di tampone, 0 studenti positivi, su 4 classi totali nessuna è in isolamento.

Scuola primaria Nepezzano: su 56 studenti totali 1 in attesa di tampone, 0 studenti positivi, su 4 classi totali nessuna è in isolamento.

Scuola primaria Serroni: 1 studente positivo e 11 in attesa di tampone su 340 studenti totali, su 16 classi nessuna è in isolamento.

Scuola secondaria di primo grado Giovanni XXIII: su 194 studenti totali 6 sono in attesa di tampone, 0 studenti positivi, su 9 classi totali nessuna è in isolamento.

Istituto Comprensivo Statale Teramo 5 “Falcone Borsellino”:

Scuola infanzia Cona: 2 studenti positivi, 11 in attesa di tampone, su 85 studenti totali, su 4 classi totali 1 è in isolamento.

Scuola primaria Cona: su 112 studenti totali 5 in attesa di tampone e 0 studenti positivi, su 8 classi totali nessuna è in isolamento.

Istituto Comprensivo Statale Teramo Convitto:

Scuole statali annesse Convitto: 1 studente positivo, 1 in attesa di tampone su un totale di 617 studenti, su 29 classi 1 è in isolamento.

Download in PDF©