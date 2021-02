COVID: TERAMO PIANGE FRATELLO GABRIELE DEGLI OBLATI DI MARIA VERGINE, STRONCATO DAL VIRUS A 65 ANNI

TERAMO – E’ morto domenica all’ospedale di Teramo, stroncato in appena sei giorni dal covid 19 fratel Gabriele Dionisi, 65 anni, della parrocchia di San Berardo, appartenente alla congregazione degli Oblati di Maria Vergine.

I funerali saranno celebrati mercoledì 3 febbraio alle 9 nella stessa parrocchia dove a lungo aveva servito, concelebrata dal vescovo Lorenzo Leuzzi insieme al provinciale degli Oblati di Maria Vergine padre Jim Gerlett e da altri religiosi.

Dionisi, originario di Amandola, in provincia di Ascoli Piceno, nel 1986 è entrato a far parte della congregazione degli Oblati di Maria Vergine, per poi servire nella comunità del San Vittorino di Roma, a Rovereto, a Pantelleria e anche nel Santuario del Sacro Cuore a Pinerolo, in Piemonte.

Sottoposto a tampone molecolare il 25 gennaio insieme a tutti i confratelli, dopo che era stata accertato il contagio di padre Solomon Eshidenang Ushie, le sue condizioni si sono aggravate progressivamente.

Download in PDF©