COVID TERAMO, PRENOTAZIONI ONLINE PER CONFERIMENTO DELLE UTENZE DEI SOGGETTI POSITIVI

TERAMO – La Te.Am Teramo Ambiente Spa comunica che, in risposta al significativo aumento di contagi Covid e alla difficoltà di disporre con immediatezza di raccolta dati di contagio accurati, adegua le proprie modalità di raccolta rifiuti nelle abitazioni di soggetti positivi al tampone Covid 19 in quarantena o in isolamento.

Gli utenti che necessitano del servizio di raccolta, già al momento della presa in atto della propria condizione, potranno richiederlo direttamente al numero dedicato 3402931770 attivo dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e il martedì e giovedì dalla ore 15.00 alle ore 18.00 senza attendere ulteriormente.Contestualmente forniranno tutti i dati di riferimento aggiornati attivando la raccolta presso il proprio domicilio.

In aggiunta al numero di telefono dedicato ,da domani ,verrà attivato un modulo online accessibile in modo semplice dal sito web www.differenziatateramo.