COVID: TERAPIE DOMICILIARI PRECOCI, A PESCARA ERICH GRIMALDI, MEDICI E PAZIENTI. DIRETTA STREAMING

PESCARA – “L’importanza delle terapie domiciliari precoci e il silenzio dei media”: questo il titolo dell’evento di questa sera, a Pescara, in piazza della Rinascita, dalle ore 20.30, con l’intervento, tra gli altri, dell’avvocato Erich Grimaldi, presidente del Comitato Cura Domiciliare Covid-19 e dell’Unione per le Cure, i Diritti e le Libertà, di medici e pazienti curati precocemente. Sarà possibile seguire l’evento anche in diretta streaming sulla pagina Facebook di AbruzzoWeb all’indirizzo internet https://www.facebook.com/Abruzzoweb e al termine di questo articolo.

“La cura del malato in scienza e coscienza, assistenza, volontariato, vicinanza e ascolto, e l’inspiegabile silenzio dei media sul tema cure domiciliari, saranno il cuore della conferenza di Pescara”, si legge in un comunicato. “Non si tratta di una manifestazione no-vax”, precisano gli organizzatori.