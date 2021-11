PESCARA – Sì alla corsia preferenziale per la terza dose anche a docenti e personale scolastico – rispettando i sei mesi di distanza dalla seconda – perché anche loro lavorano in ambienti a rischio, dice il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, intervistato dal Corriere. Il rialzo dei casi previsto, e le manifestazioni No vax non hanno giovato, riflette. Spiega che gli under 20 assorbono il 23% dei nuovi contagi: ‘E oltre a prendere il virus lo portano a casa’. Prematuro parlare di alleggerire o addirittura abolire il Green pass, ma ‘vivremo un Natale libero’. Imminente la decisione sulla seconda dose per chi ha fatto il monodose J&J.

“Proroga dello stato d’emergenza? Come Governo ci baseremo sull’evidenza scientifica, se sarà necessario prorogare lo stato d’emergenza lo faremo senza timore Ricordo che ad oggi la curva è in risalita”, ha affermato invece il ministro della Salute, Roberto Speranza.

Ha poi aggiunto: “Noi pensiamo che in questo momento il Green Pass sia fondamentale, perche’ ci consente di tenere aperti tutti i luoghi della socializzazione, della cultura, i ristoranti, le scuole e le universita'”, ha sottolineato Speranza. “In un quadro epidemiologico diverso, faremo naturalmente tutte le valutazioni necessarie”, ha aggiunto precisando che pero’ in questo momento “i numeri sono in crescita”.

Intanto in Abruzzo in base all’ultimo bollettino sono 105 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Abruzzo nelle ultime ore, di età compresa tra 1 e 83 anni, emersi dall’analisi di 2.719 tamponi molecolari e 11.631 test antigenici.

Due i decessi recenti: si tratta di un 78enne della provincia di Teramo e di un 87enne della provincia dell’Aquila.

I guariti sono 9 in più che portano il totale a 78.512 dall’inizio dell’emergenza.

Gli attualmente positivi sono 1.927 (+94), 56 i ricoverati in area medica (-1), 9 in terapia intensiva (-2), 1.862 in isolamento domiciliare (+97).

Dei nuovi positivi 47 sono residenti in provincia dell’Aquila, 33 in quella di Teramo, 15 in quella di Chieti, e 6 in quella di Pescara.

In Italia, in base all’ultimo bollettino, sono 4.526 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, in calo rispetto a ieri, quando erano stati 4.878. Sono invece 26 le vittime in un giorno (ieri 37).

Sono 350.170 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 477.352. Il tasso di positività è all’1,3% in lieve aumento rispetto all’1% di ieri.

Sono 342 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 4 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute sono 17 (ieri 20). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.754, ovvero 47 in più rispetto a ieri.

“I casi di Covid-19 stanno raddoppiando in Italia a intervalli di circa tre settimane, con una crescita esponenziale che procede lentamente, con un ritmo confrontabile a quello che si registrava tra la fine di settembre e i primi di ottobre 2020. Lo indicano le analisi del fisico Giorgio Sestili, fondatore della pagina Facebook “Coronavirus-Dati e analisi scientifiche’.

“Se guardiamo al numero dei casi di Covid registrati in Italia ogni settimana, osserviamo – dice Sestili – un aumento medio di 1,35 al giorno. Vale a dire che i casi aumentano in media ogni giorno di 1,35 rispetto ai sette giorni precedenti. Questo significa un aumento giornaliero del 35% dei casi rispetto a quelli rilevati sette giorni prima”.

Il fisico osserva quindi che il “tempo di raddoppio è di circa tre settimane, confrontabile con quello che si registrava fra settembre e ottobre 2020. E’ perciò in corso – rileva – una crescita esponenziale, ancora abbastanza lenta”.