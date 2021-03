COVID TERZA ONDATA: LE REGIONI CON MAGGIORE INCIDENZA CONTAGI

Analizzando gli ultimi dati pubblicati dall’Iss nel suo report settimanale aggiornato al 3 marzo, che prende come periodo di ferimento la settimana che va dal 22 al 28 febbraio, osserviamo una ulteriore accelerazione nell’aumento dell’incidenza del contagio a livello nazionale.

Si parla ormai di 195 casi per 100mila abitanti contro i 145,16 della settimana scorsa, dato che, essendo in ritardo, fotografa probabilmente una diffusione del Covid più ampia. L’Iss spiega che l’incidenza nazionale si sta rapidamente avvicinando alla soglia dei 250 casi alla settimana per 100mila abitanti, che impone il massimo livello di mitigazione possibile.

Soglia che già nell’ultimo monitoraggio viene superata in ben 5 Regioni/PPAA: Provincia Autonoma di Trento (385,02), Provincia Autonoma di Bolzano (376,99), Emilia-Romagna (342,08), Marche (265,16) Lombardia (254,44).

