COVID: TESTA, “ABRUZZO SECONDO IN ITALIA PER RETE OSPEDALIERA”

PESCARA- “L’Abruzzo risulta essere la seconda regione in Italia per rapidità sugli interventi inerenti la riorganizzazione della rete ospedaliera covid. Un dato di fatto – così come attestato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – che conferma, ancora una volta, la concretezza delle azioni messe in campo dal governo regionale sul fronte dell’emergenza sanitaria. Così, il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Guerino Testa.

“Un piano strategico pandemico che , in verità, vede la nostra regione in netto anticipo anche rispetto ai tempi stabiliti dal cronoprogramma regionale – validato dal commissario straordinario Domenico Arcuri – ad ulteriore riprova della massima priorità che il presidente Marsilio ha attribuito a tutto ciò che concerne le problematiche legate alla pandemia, a partire dal sistema sanitario. Una notizia che mi preme comunicare agli abruzzesi. C’è ancora molto da fare e lo faremo affinché possa essere affrontata al meglio ogni urgenza ed ogni necessità riguardanti la pandemia. Nei momenti di emergenza bisogna avere la capacità di prendere decisioni certe e rapide e sono sempre i fatti a parlare. Quei fatti – torno a ribadire – attraverso i quali rispondiamo ai detrattori appartenenti all’opposizione in Consiglio regionale. A loro, rinnovo l’invito a tacere, almeno in questo difficile momento”.

