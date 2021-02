COVID, TRASFERIMENTI IN BLOCCO DEI PAZIENTI DA PESCARA ALL’AQUILA: L’OSPEDALE SAN SALVATORE DICE NO

L’AQUILA – Stop ai trasferimenti in blocco dei pazienti covid da Pescara all’Aquila. E’ la decisione presa stamane, nel corso di un vertice presso la direzione aziendale della Asl 1, a cui hanno preso parte i manager delle aziende sanitarie abruzzesi, i primari delle unità interessate, il direttore sanitario facente funzione Franco Marinangeli e il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

Come emerso da un servizio appena andato in onda sul TgR Abruzzo, l’ospedale San Salvatore avrebbe detto no alla richiesta di 14 posti letto dalla costa, in quanto un ulteriore afflusso metterebbe sotto pressione il personale, creando così ulteriori problematiche alla gestione dell’emergenza in corso.

Almeno per ora, visto che, stando a quanto emerso dalla stessa riunione, l’arrivo dei pazienti potrebbe iniziare a riprendere poco alla volta, già nelle prossime settimane.

Nei giorni scorsi, intanto, da Pescara sono già stati trasferiti nel capoluogo circa 40 pazienti.

