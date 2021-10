COVID: TRAGUARDO RAGGIUNTO, OLTRE L’80% DEGLI ITALIANI VACCINATI CON SECONDA DOSE

L’AQUILA – Gli italiani che hanno completato il ciclo vaccinale sono 43.215.224, l’80,01% della popolazione over 12.

È quanto emerge dal report del governo aggiornato a sabato sera.

E’ stato quindi raggiunto l’obiettivo dell’80% di vaccinati che era stato indicato dal commissario straordinario all’emergenza coronavirus, Francesco Paolo Figliuolo.

Gli italiani con almeno una dose sono 45.724.019, pari all’84,66% degli over 12 mentre la terza dose è stata ricevuta da 292.462 persone.

Complessivamente le somministrazioni sono 86.171.492.

All’indomani della circolare ministeriale che ha dato il via libera all’estensione della terza dose di richiamo per la vaccinazione anti-Covid anche a tutti gli over-60, oltre che ai soggetti con gravi fragilità indipendentemente dall’età, la struttura del commissario all’emergenza è al lavoro per l’organizzazione di questa nuova fase della campagna vaccinale in atto: le terze dosi verranno somministrate negli Hub e nei centri vaccinali. Poi, nei prossimi mesi, si punterà al coinvolgimento dei medici di famiglia e delle farmacie sul territorio. Intanto, varie sono le Regioni che stanno già programmando i nuovi richiami.

Le terze dosi, a livello nazionale, sono già partite per le categorie degli over-80, del personale e degli anziani residenti nelle Residenze sanitarie assistite (Rsa) e dei sanitari con precedenza a quelli sopra i 60 anni. Con la nuova circolare, a queste categorie si aggiungono appunto gli over-60 ed i soggetti iperfragili con patologie che vanno dalle malattie respiratorie a quelle neurologiche e varie forme di disabilità. Un’estensione motivata dal fatto che proprio tali fasce sono caratterizzate da un aumentato rischio di sviluppare forme gravi di Covid. Le terze dosi, inoltre, potranno essere somministrate insieme al vaccino antinfluenzale in un’unica seduta vaccinale.