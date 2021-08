COVID, TRENTENNE AQUILANO RICOVERATO IN RIANIMAZIONE: NON ERA VACCINATO

L’AQUILA – E’ ricoverato in gravissime condizioni al reparto di rianimazione del San Salvatore dell’aquila, un trentenne aquilano risultato positivo al Covid e non ancora vaccinato.

Come si legge sul quotidiano Il Messaggero, il giovane presenta problemi di sovrappeso. Aveva appenna effettuato la prenotazione per sottoporsi alla prima dose di vaccino

In un primo momento, dopo aver contratto il virus, era stato ricoverato nel reparto di Malattie infettive del nosocomio aquilano. Nel corso del ricovero, gli è stata praticata la ventilazione invasiva, che non ha sortito alcun effetto, e di conseguenza è stato spostato in rianimazione.