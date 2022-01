COVID, UCDL: “RIMBORSI OSPEDALI GONFIATI E ACQUISTO VACCINI PER 4-5 DOSI”, ESPOSTO DANNO ERARIALE

ROMA – Conteggio di ricoverati per covid “gonfiato”e l’ipotesi dell’acquisto di un quantitativo di vaccini per potenziali 4-5 dosi.

Il movimento UCDL, Unione per le Cure i diritti e le Libertà, per il tramite del presidente, l’avvocato Erich Grimaldi, ha depositato un articolato esposto alle Corte dei Conti di Roma/Lazio, “affinché possa indagare su un presumibile danno erariale derivante da due importanti questioni”, si legge in una nota.

“Il conteggio, come pazienti e defunti covid, dei malati ricoverati per altre patologie e risultati incidentalmente positivi, sovrastimando i rimborsi agli ospedali, nonché gli impegni contrattuali assunti con la Comunità Europea, già ad inizio pandemia, su un numero di dosi di vaccini (circa 240 milioni, con ipotesi di potenziali 4/5 dosi), fortemente eccedenti rispetto alle incertezze relative all’effettiva sicurezza dei prodotti ed alla loro efficacia e utilizzo sulle varianti, con investimenti accordati, peraltro, in assenza di autorizzazioni definitive da parte dell’Ema e dell’Aifa”, conclude la nota.