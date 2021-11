COVID, UE: “SETTIMANA PROSSIMA RIVEDREMO REGOLE SU VIAGGI”

BRUXELLES – “All’inizio della settimana prossima, la Commissione europea avanzerà una proposta per rivedere la raccomandazione sui viaggi liberi e sicuri” tra i Paesi Ue, anche per disciplinare “gli spostamenti dalle aree nelle quali il virus sta circolando a livelli particolarmente alti e per contenere la diffusione di ogni potenziale variante di coronavirus”.

Lo ha dichiarato Ana Gallego Torres, direttrice generale della Dg Giustizia e consumatori della Commissione europea, in un’audizione alla commissione Libertà civili del Parlamento europeo.

Nella revisione delle norme esistenti, ha aggiunto l’alta funzionaria Ue, “si terrà conto dei progressi fatti in merito alla somministrazione dei vaccini e alla diffusione del certificato Covid digitale Ue”, o Green pass. “Crediamo che chi ha certificazioni valide, in linea di principio, non debba essere soggetto a ulteriori restrizioni”.

“Allo stesso tempo – ha precisato – dobbiamo restare vigili in merito al recente deterioramento della situazione epidemiologica in diversi Stati membri. La pandemia evidentemente non è finita”. Di qui la necessità di aggiornare le regole. “Riteniamo importante – ha sottolineato Gallego – mantenere la mappa a semaforo” pubblicata ogni settimana dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie.