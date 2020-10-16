COVID: UN CASO A BARISCIANO, DOMANI SCUOLA CHIUSA PER SANIFICAZIONE

16 Ottobre 2020 20:19

BARISCIANO – Chiude  l’intero plesso scolastico di Barisciano (L’Aquila) – infanzia, primaria e secondaria – per la sola giornata di domani, per consentire le sanificazioni dei locali dopo che è stato accertato un caso di Coronavirus.

Il sindaco Fabrizio D’Alessandro ha firmato oggi l’ordinanza precisando che il personale della Asl si è mosso prontamente per far fronte alla situazione.




ULTIM'ORA

 

Commenti da Facebook

RIPRODUZIONE RISERVATA

Download in PDF©






Articoli correlati:

Ti potrebbe interessare:


Gli articoli più letti in queste ore:

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!