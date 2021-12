COVID: UN GIOCATORE POSITIVO NELLA LUX CHIETI, SQUADRA IN QUARANTENA FINO A 5 GENNAIO

L’AQUILA – La Lux Chieti Basket si ferma ancora, a seguito della positività di 1 componente al COVID 19, l’intero gruppo squadra dovrà rimanere in quarantena domiciliare dal 29 dicembre al 5 gennaio. La partita, che era in programma questa sera contro la Allianz Pazienza San Severo, è dunque nuovamente rinviata a data da destinarsi.

bSi prolunga il rientro in campo dei teatini che non giocano dal 5 dicembre, a causa di un precedente focolaio COVID all’interno della squadra e della società che è stata costretta alla quarantena domiciliare dal 9 al 23 dicembre, e che ha portato i biancorossi a dover saltare, oltre la partita con il San Severo, anche quella contro la Stella Azzurra Roma che era in programma per il 12 dicembre. Il recupero di quest’ultima è fissato per il 19 gennaio alle ore 20 presso il PalaTricalle di Chieti.