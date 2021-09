COVID: VACCA, “CON IL GREEN PASS NESSUN LIMITE ALLA VENDITA DI BIGLIETTI PER FUNIVIE E SEGGIOVIE”

PESCARA – “Grazie all’impegno del Movimento cinque stelle, durante l’esame in commissione Affari sociali del decreto Green pass bis è stata introdotta la possibilità di utilizzare il Green pass per evitare le limitazioni alla vendita di biglietti per l’accesso a funivie, cabinovie e seggiovie che non dovranno quindi diminuire i posti disponibili. Una novità importante che getta le basi per la piena ripartenza di un settore, quello del turismo invernale, fortemente colpito dalle conseguenze della pandemia”.

Lo afferma il Deputato Gianluca Vacca co-firmatario degli emendamenti approvati.

“La scorsa settimana abbiamo impegnato con un nostro ordine del giorno il governo a intervenire in tal senso e ora è arrivato l’accoglimento in Commissione dei nostri emendamenti. Una notizia importante perché la piena ripresa dell’attività sciistica è una priorità per il destino delle aree montane abruzzesi: stabilire regole certe, garantendo la sicurezza della fruizione turistica senza penalizzare ulteriormente gli operatori, è un importante contributo alla ripresa dell’intero settore” conclude Vacca.