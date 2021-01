COVID, VACCA (M5S): “LAVORIAMO CON GOVERNO PER RISTORI A SETTORE MONTAGNA ABRUZZESE”

ROMA – “Nel prossimo decreto Ristori sarà essenziale sostenere concretamente e con risorse importanti il settore della montagna, così gravemente penalizzato da questa emergenza. Da settimane collaboriamo con il Mef e il Mise per trovare le soluzioni migliori e rispondere alle sollecitazioni e alle preoccupazioni di chi vive delle attività invernali in Abruzzo. Abbiamo raccolto le istanze delle associazioni di categoria e dei territori interessati e continueremo a farlo nei prossimi giorni. Ci auguriamo vivamente che il Governo accolga le nostre proposte, predisponendo misure adeguate”.

Lo dichiara il deputato Gianluca Vacca (M5S) che continua: “Finora, abbiamo presentato e sottoposto all’attenzione del governo diverse iniziative per tutelare le attività di montagna e tutta l’economia vacanziera invernale, ma il perdurare dell’emergenza sanitaria ripropone, aggravando, i problemi per imprese e lavoratori. Non possiamo perdere tempo: per l’Abruzzo e per gran parte degli abruzzesi il turismo di montagna rappresenta la principale, quando non l’unica, fonte di sostentamento”, conclude.

