COVID, VACCINE DAY AL VIA: CONSEGNA E PRIME VACCINAZIONI A TERAMO IN DIRETTA SU ABRUZZOWEB

TERAMO – Al via oggi, in tutta Italia, la campagna per sconfiggere il Covid-19. Per l’Abruzzo le dosi sono state consegnate a dall’esercito all’ospedale Mazzini di Teramo, scelto dalla Regione per la vaccinazione: le prime 135 verranno iniettate a medici, infermieri e paramedici.

Una giornata che, nonostante il numero simbolico di fiale, il direttore sanitario della Asl teramana Maurizio Brucchi presente all’arrivo delle fiale insieme al manager Maurizio Di Giosia ha definito “emozionante”.

“Siamo pronti a iniziare la campagna – ha detto -. E’ solo l’inizio ma rappresenta un bel punto di partenza. Ora l’obiettivo è l’immunità di gregge”. Un numero simbolico, quello delle dosi di antigene consegnate dall’esercito all’ospedale Mazzini di Teramo, scelto dalla Regione per la vaccinazione: le prime 135 verranno iniettate a medici, infermieri e paramedici.

Il 4 gennaio è il giorno in cui è previsto l’avvio della campagna di immunizzazione di massa. Ad aprire il ciclo, un sanitario per ognuna delle quattro Asl: per Teramo il dottor Cosimo Napoletano, presidente dell’Ordine dei Medici e capo del Dipartimento cardio-toraco-vascolare; per L’Aquila il direttore sanitario dell’azienda sanitaria Sabrina Cicogna, primario del reparto di Cardiologia e capo del Dipartimento medico; per Pescara l’ex direttore generale facente funzioni della Asl, ora direttore sanitario, Antonio Caponetti; per Chieti Antonella Capone, tecnico del Dipartimento di prevenzione.

Alle ore 10, inoltre, prenderà il via un’apposita conferenza stampa, alla presenza dell’assessore regionale alla Sanità Nicoletta Verì, del direttore del dipartimento Salute della Regione Abruzzo Claudio D’Amario e dei vertici della Asl di Teramo. A seguire, saranno effettuate le prime quattro vaccinazioni.

Sarà possibile seguire la diretta streaming della conferenza stampa anche su AbruzzoWeb.

