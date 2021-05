COVID, IPOTESI VACCINI A TURISTI FUORI REGIONE DA TRE SETTIMANE

ROMA – “Garantire il vaccino a chi va in vacanza fuori regione per periodi lunghi, almeno dalle tre settimane in su”. È questa l’ipotesi su cui convergono le Regioni dopo il vertice di oggi.

In merito al richiamo, “Ho sentito Massimiliano Fedriga, ha una riunione nel pomeriggio e chiederò ai governatori della Lega per gli italiani in vacanza che ci sia la ovvia e sensata possibilità di fare il richiamo vaccinale anche in un’altra regione che non sia quella di residenza e lo porteremo sul tavolo del governo”, ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini durante una conferenza stampa sul turismo, organizzata dalla Lega al Senato. “Se uno deve fare 1500 km per fare il vaccino gli passa la poesia.. Uno scambio di dosi vaccinali mi sembra di buon senso”.