COVID, VACCINI AI BAMBINI DA 5 A 11 ANNI: OGGI PRIMA DOSE AI PRIMI 179 PRENOTATI IN PROVINCIA DELL’AQUILA

L’AQUILA – Sono in totale 179 i bambini, di età compresa tra i 5 e gli 11 anni, che riceveranno per primi il vaccino contro il coronavirus, con 299 le prenotazioni complessive, che comprendono anche alcune mamme hanno deciso di accompagnare i loro figli nei prossimi giorni.

Il via alle prenotazioni per le vaccinazioni della fascia 5-11 anni è stato dato nella giornata di ieri e, come si legge sul quotidiano Il Centro, le prenotazioni della prima giornata sono così suddivise: 73 al centro vaccini di San Vittorino all’Aquila; 64 nel polo di via Fucino ad Avezzano. Sempre nella Marsica si sono registrate 10 prenotazioni per Tagliacozzo e 11 per Pescina. Sono inoltre 21 le mamme che porteranno i loro bambini all’hub allestito all’Incoronata di Sulmona.

Secondo quanto deciso dalla Als, ai bambini verranno riservate delle corsie preferenziali, in determinati giorni e orari, in modo da evitare lunghe attese.

All’Aquila e ad Avezzano, in particolarem le operazioni si svolgeranno tre giorni a settimana: mercoledì, venerdì e sabato, dalle 15 alle 18.

A Pescina, Tagliacozzo e Sulmona i bambini potranno vaccinarsi due volte a settimana: il mercoledì e il venerdì, sempre dalle 15 alle 18. Infine a Castel di Sangro vaccini ai più piccoli il lunedì e il venerdì sempre nello stesso orario. Le vaccinazioni per i bambini da 5 a 11 anni avverranno con il prodotto Pfizer per l’età pediatrica.