COVID, VACCINI AI MATURANDI: L’ASSESSORE QUARESIMALE IN VISITA ALL’HUB DI TERAMO

TERAMO – “Sono circa 7 mila su 11 mila aventi diritto gli studenti ai quali sarà inoculata la prima dose e comunque potranno continuare a iscriversi nei prossimi giorni. Dal momento che il 16 giugno è prevista la prima prova scritta degli esami di Stato, questa prima dose rappresenterà un fattore di grande tranquillità per studenti e corpo docente ed è un momento di grande sensibilizzazione per il mondo giovanile nei confronti della vaccinazione”.

Così, in una nota, l’assessore all’Istruzione ed all’Università, Pietro Quaresimale, questo pomeriggio, è stato in visita all’Hub vaccinale di Teramo, in cui è iniziata campagna di vaccinazione riservata ai maturandi che devono sostenere l’esame di maturità.

In Abruzzo da oggi e fino a dopodomani 5 giugno, sono previste le vaccinazioni dei maturandi, al fine di far svolgere le prove d’esame in tutta sicurezza.