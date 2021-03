COVID: VACCINI IN AUTO, A MILANO E ROMA ARRIVANO I DRIVE THROUGH

ROMA – In auto per ricevere il vaccino contro il covid in pochi minuti. Molti dei Drive Through allestiti dall’esercito in Italia per fare i tamponi diventeranno poli vaccinali. Lo ha spiegato il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, a Milano per l’inaugurazione di uno di questi, al Parco Trenno. Nell’area si punta ad arrivare a 2000 vaccinazioni al giorno.

“Sono qui – ha detto- anche per testimoniare l’impegno delle nostre forze armate in uno dei punti in cui stanno svolgendo il loro lavoro. Sono 138 – ha ricordato Guerini – i drive through allestiti dalla Difesa nel Paese, di cui 28 in Lombardia, per dare impulso al tracciamento con i tamponi. Questo è un esempio dell’evoluzione di questa attività, che sempre più andranno verso l’evoluzione in poli vaccinali, come quello di oggi”.

L’obiettivo, ha aggiunto, è “utilizzare sempre più le nostre risorse in collaborazione con i sistemi sanitari per la somministrazione di vaccini. Qui arriveremo a 2mila vaccini al giorno, mentre all’ospedale militare di Milano ne facciamo già 1300. In tante altre realtà evolveremo verso la somministrazione di vaccini nei nostri centri, dando concorso allo sforzo del Paese”.