COVID, VACCINI L’AQUILA: VOLONTARI “ANGELI IN MOTO” CONSEGNANO DOSI A BAZZANO E SAN VITTORINO

L’AQUILA – Domenica di consegna vaccini all’Aquila per il gruppo di volontari “Angeli in moto”. A consegnarli ai centri vaccinali di Bazzano e San Vittorino sono stati oggi Mauro Stringini e Giancarlo Santarelli, partiti, come da prassi, dall’ospedale “San Salvatore” dell’Aquila a bordo delle loro Harley Davidson e Bmw.

“Questo tipo di iniziativa, nata da un’idea della Asl aquilana, comincia ad essere ‘replicata’ in altri luoghi d’Italia – spiega Stringini – Ieri siamo contattati dalla Calabria, mentre a Udine, in Friuli, gli ‘Angeli in moto’ sono già attivi da diversi giorni”.

“Siamo nati per aiutare persone con gravi disabilità, ci è sembrato normale metterci a disposizione anche per un’emergenza come quella del Covid-19”, conclude.