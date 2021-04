COVID, VACCINI: RIAPERTA PIATTAFORMA PER DISABILI, FRAGILI E CAREGIVER

PESCARA – Per agevolare l’adesione alla campagna vaccinale da parte dei soggetti fragili e dei disabili che non si erano ancora iscritti alla piattaforma regionale (attivata lo scorso 18 gennaio), è stato riaperto il sistema per consentire la manifestazione d’interesse alla vaccinazione.

Lo comunica l’assessorato alla Salute.

La piattaforma è raggiungibile all’indirizzo sanita.regione.abruzzo.it

Potranno aderire anche i caregiver e i familiari conviventi.

Il sistema regionale è indipendente dalla piattaforma Poste (che consente le prenotazioni solo in base all’età) e le chiamate alla vaccinazione saranno gestite dalle Asl, sulla base del proprio modello organizzativo.