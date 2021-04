COVID, VACCINI: UNA DOSE A 68% DEL PERSONALE SCOLASTICO, SOLO 11% AGLI OVER 70

ROMA – In Italia ha ricevuto una dose di vaccino il 68,17% del personale scolastico, secondo il report settimanale aggiornato al 2 aprile sulla campagna di somministrazione messo online dal Commissariato all’emergenza su governo.it.

Ad aver ricevuto anche il richiamo è appena lo 0,59% di questa categoria. Tra il personale sanitario la percentuale – che ha iniziato molto prima la vaccinazione – con una dose sale fino al 91.67%, mentre il 76,28% è completamente immunizzato.

Gli over 80 vaccinati con una dose in Italia sono il 56,76%, con due dosi il 30,20%. Gli over 70 (fino a 79 anni) vaccinati con una dose sono invece l’11,11%, anche con il richiamo appena l’1,87%.

Tra gli ospiti delle Rsa – altra categoria vaccinata tra le prime – l’89,42% ha ricevuto una dose, il 72,96% anche il richiamo, sempre secondo il report del governo.