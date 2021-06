COVID, VACCINO J&J ANCHE A MIGRANTI E SENZATETTO UNDER 60

ROMA – Johnson & Johnson potrà essere somministrato anche a persone con meno di 60 anni, in particolare per quanto riguarda la vaccinazione di migranti, senzatetto o residenti in luoghi difficili da raggiungere. La decisione del vaccino monodose sarebbe dovuta anche ad una più difficile rintracciabilità a livello sanitario. È quanto si apprende da fonti governative, alla luce della circolare emanata dal ministero della Salute.