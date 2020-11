COVID: VACCINO NON SU BASE REGIONALE, “MECCANISMO CENTRALIZZATO”

ROMA – Non sarà su base regionale la distribuzione del vaccino anti-covid, ma “il governo ha deciso che ci sia una centralizzazione del meccanismo” individuando le categorie dei primi cittadini per i quali sarà necessario. Lo ha detto il commissario per l’Emergenza, Domenico Arcuri. “Non serve avere il vaccino in un luogo A piuttosto che in un luogo B”, ha sottolineato Arcuri.

