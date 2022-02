COVID, VACCINO PFIZER PER UNDER 5 POSSIBILE A FINE FEBBRAIO

ROMA – Il vaccino della Pfizer per i bambini sotto i 5 anni potrebbe essere disponibile per la somministrazione negli Stati Uniti già entro la fine di febbraio o gli inizi di marzo: lo ha detto una fonte coperta dall’anonimato al Washington Post.

Secondo la fonte, la presentazione dei dati per l’approvazione di emergenza del vaccino per i più piccoli – che dovrebbe avvenire oggi – sarebbe stata suggerita dalla stessa Food and drug administration (Fda) all’azienda. La Fda – in accordo con l’amministrazione Biden – vorrebbe iniziare a rivedere i dati raccolti nei trials dell’azienda, mentre la Pfizer continua a testare l’efficacia della terza dose del vaccino.

L’azienda ha infatti iniziato a sperimentare alcuni mesi fa un regime per i bambini sotto i 5 anni di tre dosi, ma i dati non sono ancora disponibili: la modalità con due dosi – per la quale verrà comunque sottoposta la richiesta di approvazione – non avrebbe indotto una risposta immunitaria sufficiente nei piccoli.

“Sappiamo che due dosi non sono abbastanza – ha detto la fonte all’Washington Post – ma l’idea è di iniziare l’analisi dei dati sull’uso di due dosi e se tutto va bene cominciare a vaccinare i bambini con due dosi, aspettando che i risultati dei test sulla terza dose, in arrivo probabilmente per la fine di marzo”.