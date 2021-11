COVID, VAIA: “IN QUESTO MOMENTO CONSIGLIO DI NON VACCINARE BAMBINI”

ROMA – “Ho due nipotine e sono un vaccinista convinto, ma il mio consiglio in questo momento è quello di non vaccinare i bambini”.

Lo ha detto Francesco Vaia, direttore sanitario dello Spallanzani di Roma nella puntata di “Restart -L’Italia ricomincia da te” in onda stasera alle 23.30 su Rai2.

“La vaccinazione è un problema di sanità pubblica, ma non dobbiamo far carico ai bambini di risolvere un problema sociale” ha proseguito, chiarendo che non sono vettori di contagio.

“I loro contagi nascono in famiglia, dobbiamo proteggerli noi, vaccinando i genitori e il personale scolastico. Non c’è nessun bambino in rianimazione, resistono al virus e non si capisce perché, non conoscendo in questo momento gli effetti a lunga distanza, dobbiamo vaccinarli”. Secondo Vaia “la via italiana della gradualità è la migliore, se dovessimo accorgerci a un certo punto che serve vaccinare i bambini lo faremo, ma non adesso”.