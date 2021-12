COVID, VAIA: “VARIANTE OMICRON QUASI SICURAMENTE BENIGNA”

ROMA – “Voglio dare una buona notizia. La collega di Johannesburg che guida la delegazione sudafricana dice che quasi sicuramente la variante Omicron potrebbe essere benigna, considerata anche la bassa percentuale di vaccinazioni che c’è in Sudafrica”. Lo ha affermato il direttore dell’istituto Spallanzani, Francesco Vaia, intervistato dal Tg4. “Anche in forza di questo – ha proseguito – i colleghi sudafricani auspicano una rivisitazione delle misure messe in campo dai paesi europei verso il Sudafrica, e credo ci siano buone motivazioni per poterle rivedere”.