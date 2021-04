COVID, VALLE PELIGNA: TRE CLASSI IN QUARANTENA E 7 DEI 9 CONTAGI A SULMONA

SULMONA – Nove contagi e tre classi in quarantena: in Centro Abruzzo cambia il quadro del contagio rispetto a mercoledì, quando tutti i nuovi positivi erano stati accertati in Alto Sangro. Dei nuovi casi di ieri, 7 sono stati registrati a Sulmona, 1 a Introdacqua e 1 a Castelvecchio Subequo, anche se non risiede in paese.

Tra i nuovi positivi ci sono anche un alunno e due studenti, l’ufficio di prevenzione e igiene dell’Asl ha attivato la sorveglianza e il monitoraggio sanitario per una prima elementare della Lombardo Radice, per una quarta dell’Itc e per una quinta dell’Itis di Pratola Peligna.

Aumentano intanto le dosi distribuite nei centri di vaccinazione di Sulmona e Pratola Peligna: 600 quelle inoculate ieri. Accertata la disponibilità di un discreto quantitativo del vaccino Pfizer, nella sede periferica di Scanno sono state somministrate le seconde dosi agli over 80 che erano in attesa da giorni di ultimare il ciclo di vaccinazione.