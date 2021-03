COVID, VARIANTE BRASILIANA AD AVEZZANO: 4 POSITIVI, CHIUSO ASILO A PATERNO

AVEZZANO – Cresce la preoccupazione nella Marsica per i contagi da variante brasiliana accertati sui tamponi eseguiti in un asilo della frazione Paterno di Avezzano, dove sono stati registrati 4 casi.

Due insegnanti e due bambini tutti risultati positivi al ceppo brasiliano del Covid-19 hanno fatto scattare la chiusura immediata dell’edificio scolastico. L’ordinanza è stata firmata nel tardo pomeriggio di ieri dal sindaco di Avezzano, Gianni Di Pangrazio.

La scuola dell’infanzia di Paterno resterà chiusa fino a lunedì 5 aprile compreso. Si tratta della terza scuola dell’infanzia della Marsica chiusa nel giro di pochi giorni in seguito alla comparsa di casi positivi, ricorda Il Centro. A Luco dei Marsi la scuola paritaria dell’infanzia “Maria Teresa Fatato” resterà chiusa fino al primo aprile in seguito alla positività di una bambina. Stesso provvedimento per la scuola paritaria dell’infanzia “Sipari” di Pescina dopo il focolaio registrato tra le 9 consorelle che gestiscono la struttura a vocazione religiosa.