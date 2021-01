COVID: VARIANTE BRASILIANA FAMIGLIA POGGIO PICENZE, ISOLAMENTO VIRUS E TEST CON VACCINO PFIZER

L’AQUILA – Non verrà sottoposta al vaccino la famiglia di Poggio Picenze, in provincia dell’Aquila, colpita da covid con variante brasiliana. L’Istituto Zooprofilattico di Teramo provvederà all’isolamento del virus e lo sottoporrà al vaccino Pfizer per verificare la funzionalità del vaccino stesso nei confronti di questa variante.

