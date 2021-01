COVID, VARIANTE BRASILIANA: NEGATIVI TAMPONI PARENTI E AMICI DELLA FAMIGLIA DI POGGIO PICENZE

POGGIO PICENZE – Sono tutti negativi i tamponi di parenti e conoscenti della famiglia di Poggio Picenze che ha contratto la variante brasiliana del Covid-19.

Lo spiega al Centro il sindaco Antonello Gialloreto: “Nei giorni scorsi diversi componenti della famiglia protagonista di questa spiacevole vicenda hanno deciso di sottoporsi volontariamente al tampone. Da quando sono tornati a Poggio Picenze, i componenti della famiglia sono in isolamento. Non hanno avuto rapporti con nessuno. La scelta di vicini e parenti di sottoporsi a tampone è riconducibile solo alla volontà di salvaguardare i colleghi di lavoro. In ogni caso la buona notizia è che tutti i test effettuati sono risultati negativi. Per il resto stiamo aspettando il tracciamento dell’azienda sanitaria”.

La famiglia – composta da un uomo italiano, dalla moglie di origini brasiliane e dai loro due figli – nei giorni scorsi, per rientrare in Italia, ha preso prima due voli, uno per Lisbona e l’altro per Roma Fiumicino, e poi un autobus dalla capitale a L’Aquila.

La notizia, diffusa dal presidente della Regione, Marco Marsilio, aveva suscitato la reazione del sindaco di Poggio Picenze che aveva lamentato di essere venuto a conoscenza della situazione solo dopo la nota del presidente, rilanciata dalle testate locali, sottolineando “l’ennesima falla del sistema di comunicazione dell’Ente”.

