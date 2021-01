COVID, VARIANTE BRASILIANA POGGIO PICENZE, SINDACO: “NO ALLARMISMI, SITUAZIONE SOTTO CONTROLLO”

POGGIO PICENZE – “La diffusione di inutili allarmismi non rende servizio alla comunità, visto che la situazione che riguarda le nuove positività in paese è stata sotto controllo sin dall’inizio ed è tale per cui l’amministrazione comunale non ritiene necessarie, almeno al momento, un’ulteriore stretta delle misure anti contagio”.

È quanto dichiara il sindaco di Poggio Picenze, Antonello Gialloreto, a seguito della diffusione, da parte del governatore della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, della notizia di tre nuovi contagi positivi alla variante brasiliana nel piccolo centro dell’Aquilano: “Si tratta di alcuni casi comunicati alla popolazione nei giorni scorsi, individuati grazie ai tamponi effettuati al rientro in Italia e tempestivamente isolati – aggiunge il primo cittadino – La famiglia in questione non ha avuto nessun contatto con l’esterno e per questo il pericolo di diffusione della variante è praticamente nullo. La situazione è in ogni caso sotto controllo e continuerà ad essere monitorata dalla Asl anche nei prossimi giorni. Come già reso noto dai vertici regionali, successivamente la famiglia verrà sottoposta al vaccino”.

“Il nostro unico dovere, come amministratori e come cittadini – aggiunge – continua ad essere quello di osservare scrupolosamente e con la massima attenzione e solerzia le indicazioni che ci arrivano dalla Prefettura e dalla Asl. In ogni caso, invito tutti i cittadini a continuare ad attenersi scrupolosamente alle regole di prevenzione per contrastare la diffusione della pandemia, attenendosi al Dpcm in vigore, che vieta ogni forma di assembramento e impone regole precise riguardo l’apertura e alla chiusura di determinate tipologie di attività”.

Download in PDF©