COVID: VARIANTE DELTA DOMINANTE IN ITALIA, AL 94.8 PER CENTO

ROMA – In Italia al 20 luglio la prevalenza della variante Delta era del 94,8%, in forte aumento rispetto alla indagine del 22 giugno, con valori oscillanti tra e singole regioni tra 80% e100%.

Lo rileva l’ultima indagine rapida sulle varianti dell’Iss.

“La prevalenza delle varianti mostra come la delta sia ormai dominate in Italia, la gamma (brasiliana) è invece contenuta ed è in declino la variante alfa”, ha spiegato il presidente Iss Silvio Brusaferro.

“Anche contro la Delta il primo e più importante antidoto è completare il ciclo vaccinale. La vaccinazione riduce in modo significativo il rischio di contrarre infezione, di ospedalizzazione e morte e questo vale per tutte le fasce di età e per tutti i vaccini. Da qui l’importanza di completare il ciclo vaccinale, perché il ciclo completo è estremamente efficace nel ridurre anche le possibilità di contrarre l’infezione. È necessaria la prudenza nei comportamenti”, ha aggiunto.