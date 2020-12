COVID, VARIANTE INGLESE ISOLATA A ROMA: PAZIENTI IN ISOLAMENTO

ROMA – La ‘variante inglese’ del Covid è stata isolata anche in Italia e più precisamente a Roma. Il Dipartimento scientifico del Policlinico militare del Celio, che in questa emergenza sta collaborando con l’Istituto superiore di Sanità, ha sequenziato il genoma del virus Sars-2 proveniente da un soggetto risultato positivo con la variante riscontrata nelle ultime settimane in Gran Bretagna.

Come si legge su Romatoday.it, si tratta di una donna appena rientrata da una città inglese, e il compagno, anche lui in isolamento ma al momento “solo” contagiato dal Covid-19 così come lo abbiamo conosciuto fino a oggi, non sarebbero in gravi condizioni. Secondo le prime informazioni, però, la donna avrebbe una alta carica virale.

Il ministero della Salute afferma intanto in una nota che “Il paziente e il suo convivente rientrato negli ultimi giorni dal Regno Unito con un volo atterrato presso l’aeroporto di Fiumicino, sono in isolamento e hanno seguito, insieme agli altri familiari e ai contatti stretti, tutte le procedure stabilite dal ministero della Salute”.

Ma in cosa consiste la mutazione? Come spiega il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Giovanni Rezza la variante di Sars-Cov2 presenta delle mutazioni sulla proteina di superficie del virus che, nonostante si ipotizzi possano aumentare la trasmissibilità del virus “non sembrano alterare né l’aggressività clinica né la risposta ai vaccini”. Si tratta di una mutazione che rende il virus più aggressivo. In Gran Bretagna per tenere sotto controllo i contagi dovuti anche a questa nuova variante il governo ha deciso il lockdown.

Già ieri l’Italia aveva deciso di sospendere i voli con il Regno Unito in seguito all’allarme per la nuova variante di coronavirus riscontrata nel paese. Lo comunica il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. “Come Governo abbiamo il dovere di proteggere gli italiani, per questa ragione, dopo aver avvisato il Governo inglese, con il Ministero della Salute stiamo per firmare il provvedimento per sospendere i voli con la Gran Bretagna”. Una decisione che sarà presto presa anche dalla Francia che sta valutando di sospendere anche i treni provenienti dall’Eurotunnel. Lo stesso sta prevedendo la Germania mentre l’Olanda e il Belgio hanno già fermato i voli in arrivo da Londra.

Download in PDF©