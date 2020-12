COVID, VARIANTE VIRUS IN INGHILTERRA: SOSPESI I COLLEGAMENTI, ITALIA VIETA INGRESSO

ROMA – L’Italia sospende i voli con il Regno Unito a causa della nuova variante del coronavirus identificata nel Paese. «Ho firmato una nuova ordinanza che blocca i voli in partenza dalla Gran Bretagna e vieta l’ingresso in Italia di chi negli ultimi 14 giorni vi è transitato. Chiunque si trovi già in Italia, in provenienza da quel territorio, è tenuto a sottoporsi a tampone antigenico o molecolare contattando i dipartimenti di prevenzione»: lo scrive il ministro della Salute Roberto Speranza in un post su Fb. «La variante del Covid, da poco scoperta a Londra, è preoccupante e dovrà essere approfondita dai nostri scienziati. Nel frattempo scegliamo la strada della massima prudenza». «Chiunque si trovi già in Italia in provenienza dalla Gran Bretagna è tenuto a sottoporsi a tampone antigenico o molecolare contattando i dipartimenti di prevenzione». Lo dichiara il ministro della Salute Roberto Speranza annunciando i contenuti dell’ordinanza appena firmata.

Intanto il bollettino odierno in Italia fa registrare 15.104 positivi. Il tasso di positività risale fino all’11 per cento. Le vittime sono 352. Ieri i positivi erano stati 16.308, i morti 553. In totale da inizio epidemia in casi in Italia sono 1.953.185, le vittime 68.799. Sono in calo di 41 unità i pazienti in terapia intensiva per il Covid in Italia, nel saldo tra ingressi e uscite. I ricoveri nei reparti ordinari diminuiscono invece di 206 unità.

