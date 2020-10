COVID, VASTO: ACCORGIMENTI PER LA VISITA IN SICUREZZA DEL CIMITERO IN OCCASIONE DI OGNISSANTI

VASTO – In vista della imminente Commemorazione dei defunti il cimitero di Vasto resterà aperto dalle ore 8 alle ore 17 e la vendita dei fiori sarà regolare. I volontari del gruppo comunale della Protezione civile provvederanno a controllare negli orari di maggior afflusso gli ingressi per l’accesso e l’uscita dei visitatori, ed il rispetto delle prescrizioni per il contenimento del Covid-19. I cittadini dovranno entrare con la mascherina regolarmente indossata.

“L’emergenza epidemiologica in atto – hanno dichiarato il sindaco di Vasto, Francesco Menna e l’assessore con delega al Cimitero Comunale, Gabriele Barisano – impone l’adozione di misure adeguate per prevenire situazioni che possano favorire la trasmissione del contagio come gli assembramenti di persone. In quest’ottica, considerato il gran numero di cittadini che in occasione della festa di Ognissanti visiteranno il cimitero rinnoviamo l’invito all’uso costante della mascherina coprendo bocca e naso. Durante la visita occorrerà mantenere il distanziamento di almeno un metro tra le persone. Chiediamo a tutti coloro che intendono fare visita ai propri defunti a non raggiungere il cimitero nella sola giornata di domenica 1 novembre.”

