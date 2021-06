COVID VASTO, DAL 9 APRILE SOMMINISTRATE 30MILA DOSI DI VACCINO

VASTO – Sono 30mila i vaccini somministrati dal 9 aprile scorso ad oggi al PalaBCC di Vasto. Lo annuncia il sindaco di Vasto, Francesco Menna che questa sera per l’importante risultato ha voluto far visita al centro vaccinale di via dei Conti Ricci.

“Sono molto felice di questo risultato. Dopo gli over 80, e le categorie fragili, stiamo vaccinando gli over 40 e gli studenti che devono affrontare l’esame di maturità.

Nei giorni scorsi è stata aperta anche la piattaforma per la manifestazione d’interesse dei ragazzi che hanno compiuto dodici anni. Ringrazio la dottoressa Suriani insieme alla dottoressa Tascione , tutti i medici, Protezione civile e i volontari e i dipendenti comunali che hanno prestato il loro aiuto in questa delicata fase”.