COVID VASTO, NELLA PRIMA GIORNATA DI SCREENING SONO 82 I POSITIVI SU 2.745 TAMPONI

VASTO – Oggi, nella prima giornata di screening al PalaBCC si è registrata una grande affluenza da parte dei vastesi e dei residenti dei Comuni vicini. Sono stati 2746 i tamponi rapidi effettuati, dei quali 82 hanno avuto esito positivo.

“A causa dell’elevato numero dei contagi e per garantire un sicuro rientro a scuola abbiamo voluto come Amministrazione comunale di concerto con la Asl -ha evidenziato il sindaco di Vasto, Francesco Menna – garantire due giorni di controlli, rivolti in particolare alla popolazione scolastica. Sono soddisfatto del grande senso di responsabilità che con la loro partecipazione hanno dimostrato oggii cittadini che si sono sottoposti al tampone. Solo con un atteggiamento responsabile, la vaccinazione ed il rispetto delle regole si potrà combattere il Covid- 19, che da troppo tempo ha modificato le nostre vite. Ringrazio i medici, gli infermieri, la Protezione civile, la Croce Rossa e i volontari, instancabili lavoratori che durante la pandemia hanno sempre offerto disponibilità per ogni iniziativa. Ringrazio inoltre l’apparato della Difesa che con i propri militari ha contribuito alle operazioni di screening. Spero in un’ampia partecipazione anche nella giornata di domani”.

“Affluenza molto buona. Le file d’entrata, rispettose del distanziamento interpersonale, – ha concluso l’assessore con delega alla Salute, Nicola Della Gatta – hanno raggiunto ordinatamente le 11 postazioni attive dove medici volontari hanno eseguito il tampone. Le persone con tampone positivo sono state immediatamente raggiunte telefonicamente e i loro dati trasmessi al dipartimento di prevenzione della ASL. Sono stati 45 i sanitari e 40 i volontari civili impegnati che ringrazio per il prezioso contributo prestato”.