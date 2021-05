L’AQUILA – Due tappe, una all’Aquila e una a Pescara, per verificare la situazione dei centri vaccinali anti-covid e delle somministrazioni nelle Asl abruzzesi.

Il commissario straordinario per l’emergenza Francesco Paolo Figliuolo, come annunciato la scorsa settimana dal presidente della Regione, Marco Marsilio, sarà in Abruzzo, venerdì 7 maggio.

Una visita che arriva dopo che nelle scorse settimane, il direttore dell’ Asr, l’Agenzia sanitaria regionale, Pierluigi Cosenza, aveva bacchettato i quattro direttori generali delle Asl per aver rallentato – nel caso dell’Aquila sospeso – le vaccinazioni a Pasqua e Pasquetta. Nel frattempo in Abruzzo si è accelerato con le somministrazioni, come sottolineato dal referente abruzzese della campagna di vaccinazione Maurizio Brucchi. Solo ieri sono state 10.311 le vaccinazioni in Abruzzo, oltre il target fissato delle 9 mila inoculazioni.

Venerdì Figliuolo incontrerà, oltre al presidente Marsilio e a Cosenza, l’assessore regionale alla Salute, Nicoletta Verì, i manager delle Asl ed i vari dirigenti della sanità abruzzese.

L’Abruzzo è pronto a adottare anche il piano aggiornato di vaccinazione illustrato dal commissario per l’emergenza: “Quando avremo messo in sicurezza gli over 65 si può aprire a tutte le classi di età. Dobbiamo premere sulle classi over 60 – per le quali la media di somministrazioni è ancora bassa – e il piano va seguito in maniera ordinata e coerente”, la linea di Figliuolo. E’ stata superata intanto la soglia delle 20milioni di dosi somministrate e, una volta terminata la vaccinazione degli over 65, il commissario è pronto a coinvolgere le classi produttive. “Penso al settore alberghiero”, dice.

Il generale Figliuolo è stato nominato Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, il primo marzo scorso, dal presidente del Consiglio, Mario Draghi, prendendo il posto di Domenico Arcuri.